Президент Ильхам Алиев принял президента Международной федерации дзюдо

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 7 мая президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

Как сообщает Report, глава нашего государства, отметив высокий уровень организации проходящего в Баку международного турнира по дзюдо "Большой шлем", посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнул большие успехи, завоеванные нашими спортсменами в последние годы. Напомнив о высоких результатах, достигнутых сборной нашей страны по дзюдо на недавно прошедшем чемпионате Европы, президент Ильхам Алиев отметил растущую популярность этого вида спорта в Азербайджане, выразил уверенность в более активном и динамичном участии в будущем нашей страны в международных соревнованиях.

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер выразил удовлетворение высоким уровнем организации проходящего в Баку международного турнира по дзюдо "Большой шлем". Говоря о постоянной поддержке развития дзюдо в Азербайджане, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер выразил уверенность, что новая стратегия сборной нашей страны по дзюдо повысит ее активность в соревнованиях. Мариус Визер рассказал о ходе подготовки к соревнованиям по дзюдо на Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Глава нашего государства Ильхам Алиев, отметив важность развития активных партнерских связей с Международной федерацией дзюдо, высоко оценил поддержку Мариусом Визером как президентом федерации нашей страны и поблагодарил его за усилия в этом направлении. Говоря о заботе, проявляемой в Азербайджане о спорте, президент Ильхам Алиев отметил наличие в нашей стране богатых традиций в области дзюдо, подчеркнул особое внимание, уделяемое развитию этого вида спорта. Глава государства выразил надежду на успешное выступление наших спортсменов на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпийских играх.