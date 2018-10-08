Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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