Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США

8 октября, 2018 11:06

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.