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    Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ 8 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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