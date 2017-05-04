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    Президент Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США - ДОПОЛНЕНО

    На встрече было отмечено, что отношения между двумя странами в различных сферах успешно развиваются© President.az

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ 4 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Фонда этнического взаимопонимания США Марка Шнайера.

    Как передает Report, на встрече было подчеркнуто, что IV Всемирный форум по межкультурному диалогу внесет вклад в дело укрепления международного сотрудничества.

    В ходе беседы было с удовлетворением отмечено, что представители различных наций и религиозных конфессий проживают в Азербайджане в теплых братских условиях, в качестве примера было подчеркнуто наличие высокого уровня толерантности.

    На встрече, также коснувшись связей между Азербайджаном и США, было отмечено, что отношения между двумя странами в различных сферах успешно развиваются.

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