Президент Ильхам Алиев принял президента Ассоциации друзей Азербайджана во Франции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ 24 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с бывшим членом Национальной ассамблеи Французской Республики, президентом Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жаном-Франсуа Манселем.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев сказал, что визит Жана-Франсуа Манселя в нашу страну является хорошей возможностью для того, чтобы еще раз поговорить о французско-азербайджанских связях. Президент Ильхам Алиев поблагодарил Жана-Франсуа Манселя за доведение до французской общественности, в том числе политических кругов Франции, правды об Азербайджане и огромную роль в развитии французско-азербайджанских связей. Глава государства отметил значение регулярных визитов делегаций, представляющих парламент Франции, в нашу страну. Подчеркнув, что состоявшийся в этом году его официальный визит во Францию занимает особое место в развитии двусторонних отношений между нашими странами, президент Ильхам Алиев сказал, что визит прошел на высоком уровне и был очень успешным, состоялась очень искренняя беседа о дальнейшем развитии французско-азербайджанских связей. Глава государства выразил уверенность в том, что двусторонние связи между нашими странами будут успешными и в дальнейшем.

Бывший член Национальной ассамблеи Французской Республики, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель сказал, что для него честь посетить нашу страну и вновь встретиться с президентом Ильхамом Алиевым. Жан-Франсуа Мансель отметил, что представители Сената Франции приложат все усилия для того, чтобы внести вклад в развитие связей между нашими странами, и проинформировал главу государства о предстоящих с этой целью проектах и планах действий.

***16:29

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего члена Национальной ассамблеи Французской Республики, президента Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жана-Франсуа Манселя.

Как сообщает Report, об этом информацию распространил официальный сайт президента.

Президент Ильхам Алиев назвал визит Жана-Франсуа Манселя в страну хорошей возможностью для встречи. Он поблагодарил Жана-Франсуа Манселя за большую роль в развитии франко-азербайджанских отношений и выразил уверенность, что двусторонние отношения между странами будут успешными и в будущем.