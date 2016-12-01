Президент Ильхам Алиев принял представителей министерства торговли США - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую заместителем советника министра торговли США по Европе, Среднему Востоку и Африке Майклом Лалли.

Как сообщает Report, принимавший участие во встрече чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Роберт Секута, коснувшись экономических связей между нашими странами, подчеркнул успешное сотрудничество в энергетической сфере. Отметив значение первого бизнес-форума Азербайджан-США, проводимого сегодня в Баку, посол сказал, что это мероприятие создает хорошие возможности для налаживания бизнес-связей между нашими странами. Он отметил, что одной из основных целей форума является обсуждение путей решения вызовов, с которыми столкнулся Азербайджан. Посол подчеркнул, что резкое изменение цены на нефть в мире также влияет на состояние экономики. Подчеркнув, что исполнилось 25 лет восстановления государственной независимости Азербайджана, посол отметил, что за эти годы Азербайджан стал сильным партнером для США, и его страна высоко оценивает все позитивные изменения, происходящие в Азербайджане.

Затронув экономические связи между нашими странами, президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие сотрудничества в энергетической сфере, стремительную реализацию важных энергетических проектов. Он подчеркнул, что в нынешних условиях важно направить основное внимание на сотрудничество в ненефтяной сфере, сказал, что более активное взаимодействие между США и нашей страной в ненефтяном секторе имеет большое значение. Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в том, чтобы США вкладывали больше инвестиций в ненефтяной сектор Азербайджана, подчеркнул важность достижения больших практических результатов. Президент Ильхам Алиев отметил значимость с этой точки зрения проведения презентаций для того, чтобы компании США, занимающиеся малым и средним предпринимательством, лучше узнали Азербайджан.

Заместитель советника министра торговли США по Европе, Среднему Востоку и Африке Майкл Лалли с удовольствием вспомнил годы работы в посольстве США в Азербайджане. Майкл Лалли передал главе государства приветствия министра торговли США Пенни Прицкер, отметив, что она высоко ценит поддержку, оказываемую президентом Ильхамом Алиевым азербайджано-американским бизнес-связям. Он также подчеркнул, что встреча президента Ильхама Алиева с Пенни Прицкер была очень конструктивной.