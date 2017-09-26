Президент Ильхам Алиев принял председателя Верховного суда Черногории

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую председателем Верховного суда Черногории Весной Меденицей.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Глава нашего государства с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с президентом Черногории Филипом Вуяновичем в Нью-Йорке, а также подчеркнул свой успешный визит в Черногорию. Президент Ильхам Алиев отметил хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Черногорией, успешное развитие экономического сотрудничества, в том числе в инвестиционной области. Глава государства подчеркнул необходимость расширения связей и в других сферах, выразил надежду на то, что визит председателя Верховного суда Черногории Весны Меденицы внесет вклад в расширение сотрудничества между правоохранительными органами Азербайджана и Черногории.

Председатель Верховного суда Черногории Весна Меденица отметила, что увиденные в нашей стране процессы большого развития произвели на членов делегации глубокое впечатление. Подчеркнув, что в ее стране с большим интересом следят за успехами, достигнутыми Азербайджаном в экономической сфере, гостья сказала, что они стали возможны благодаря руководству президента Ильхама Алиева, обладающему богатым опытом. Отметив плодотворное сотрудничество, осуществляемое между высшими судебными органами двух стран, Весна Меденица сказала, что в ходе нынешнего визита в нашу страну состоялись полезные обсуждения перспектив сотрудничества.