Президент Ильхам Алиев принял председателя правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) Фредерика Рейнфельдта.

Как сообщает Report, глава государства сказал, что визит председателя правления Инициативы прозрачности добывающих отраслей Фредерика Рейнфельдта в Азербайджан создает хорошую возможность для широкого обсуждения вопросов сотрудничества между нашей страной и этой структурой, подчеркнул, что Азербайджан является одной из первых стран, присоединившихся к данной инициативе. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свое участие в первом заседании Инициативы прозрачности добывающих отраслей в Лондоне. Глава государства подчеркнул, что наша страна приняла решение присоединиться к данному процессу задолго до того, как стали поступать значительные финансовые средства от нефтяного сектора. Президент Ильхам Алиев сказал, что в тот период для изучения опыта из Азербайджана направлялись делегации в страны, имеющие суверенные фонды. Глава государства с удовлетворением отметил, что Государственный нефтяной фонд Азербайджана в 2007 году был удостоен награды ООН «Государственная служба» за повышение прозрачности, ответственности на государственной службе.

Фредерик Рейнфельдт подчеркнул, что Азербайджан - одна из первых стран, присоединившихся к Инициативе прозрачности добывающих отраслей, сотрудничает с этой структурой долгие годы и достигла больших успехов в этой сфере. Гость отметил, что обнародованные нашей страной отчеты соответствуют требованиям данной структуры.

На встрече вновь была подчеркнута приверженность Азербайджана продолжению сотрудничества с Инициативой прозрачности добывающих отраслей, состоялся обмен мнениями об осуществлении всех необходимых мер для восстановления в будущем статуса полноправного члена нашей страны в этой структуре.