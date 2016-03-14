Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов парламента Чехии

Ян Хамачек: "Баку уже стал спортивной столицей Европы"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов парламента Чешской Республики Яном Хамачеком.

Глава государства с удовлетворением вспомнил о встречах с Яном Хамачеком, проведенных как в Азербайджане, так и в Чехии. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что визит председателя Палаты депутатов парламента Чешской Республики с большой делегацией в Баку создает хорошую возможность для того, чтобы вновь рассмотреть вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, придать импульс развитию связей и обсудить работу, которая может быть выполнена в будущем.

Передав президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Чешской Республики Милоша Земана, Ян Хамачек отметил прекрасные взаимные контакты между главами государств. Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений, Ян Хамачек сказал, что президенты двух стран вносят большой вклад в развитие этих связей. Он отметил, что между парламентами стран также существует хорошее сотрудничество.

С удовольствием вспомнив, что в последний раз был в Баку во время первых Европейских игр, гость еще раз поздравил Азербайджан и лично президента Ильхама Алиева с высоким уровнем организации Игр за короткий период. Отметив, что Баку уже стал спортивной столицей Европы, Ян Хамачек сказал, что еще одним свидетельством этого является проведение на этот раз в нашей стране соревнований "Формула 1".

Президент Ильхам Алиев рассказал о значении проведения соревнований "Формула 1" в Баку и осуществляемой в этом направлении работе. Глава государства отметил, что с точки зрения зрительской аудитории эти соревнования находятся на одном уровне с летними Олимпийскими Играми, выразил уверенность в том, что мероприятие еще более повысит интерес к Азербайджану.

На встрече состоялся обмен мнениями о нынешнем состоянии переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в ряде сфер, в том числе в энергетической, банковской, сельскохозяйственной, туристической и других областях.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Чешской Республики Милоша Земана, просил передать его приветствия президенту Чехии.