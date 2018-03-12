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    Президент Ильхам Алиев принял председателя ПА ОБСЕ

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 12 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

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