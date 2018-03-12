Президент Ильхам Алиев принял председателя ПА ОБСЕ

12 марта, 2018 10:33

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 12 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.