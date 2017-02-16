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    Президент Ильхам Алиев принял начальника Генеральных штабов США - ОБНОВЛЕНО

    Джозеф Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях

    *** 11:02

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генеральных штабов США генералом Джозефом Данфордом.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики. 

    На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в военной, политической, экономической, оборонной сферах, в области энергетической безопасности, безопасности.

    Начальник Генеральных штабов США генерал Джозеф Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, выразил признательность нашей стране за важный вклад в грузоперевозки в Афганистан.

    В ходе беседы была выражена уверенность в том, что визит начальника Генеральных штабов США в Азербайджан будет способствовать делу дальнейшего укрепления сотрудничества в оборонной сфере, отмечалось, что дружественные связи между нашими странами будут развиваться и впредь.

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