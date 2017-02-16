Президент Ильхам Алиев принял начальника Генеральных штабов США - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 16 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генеральных штабов США генералом Джозефом Данфордом.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в военной, политической, экономической, оборонной сферах, в области энергетической безопасности, безопасности.

Начальник Генеральных штабов США генерал Джозеф Данфорд высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, выразил признательность нашей стране за важный вклад в грузоперевозки в Афганистан.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что визит начальника Генеральных штабов США в Азербайджан будет способствовать делу дальнейшего укрепления сотрудничества в оборонной сфере, отмечалось, что дружественные связи между нашими странами будут развиваться и впредь.