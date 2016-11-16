Президент Ильхам Алиев принял председателя Дубайской торговой палаты - ДОПОЛНЕНО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Дубайской торгово-промышленной палаты Маджида Саифа Аль Гурейра.

Как сообщает Report, подчеркнув, что отношения между нашими странами находятся на весьма хорошем уровне, глава государства с удовлетворением вспомнил свой визит в начале этого года в Объединенные Арабские Эмираты и проведённые в ходе визита встречи с руководством страны. Затронув важность сотрудничества в сфере туризма, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нашу страну уже посетило большое число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Отметив необходимость расширения экономических связей, Президент Ильхам Алиев подчеркнул с этой точки зрения значимость повышения возможностей экспорта-импорта, довел до внимания, что соответствующие структуры Азербайджана активно работают в этом направлении.

Подчеркнув, что Объединенные Арабские Эмираты придают большое значение отношениям с Азербайджаном, председатель Дубайской торгово-промышленной палаты Маджид Саиф Аль Гурейр отметил, что Азербайджан – прекрасная страна, побывавшие здесь туристы говорят, что стали свидетелями гостеприимства и доброжелательности людей. Он с удовлетворением отметил рост числа туристов, приезжающих сегодня в Азербайджан из Объединенных Арабских Эмиратов, поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку развития связей в сфере туризма.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам бизнеса, туризма, возможностей экспорта сельскохозяйственной продукции Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты, упрощения визового режима, а также вложения инвестиций.