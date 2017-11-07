Президент Ильхам Алиев принял послов по особым поручениям Восточного партнерства Европейского Союза - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Специальный полномочный посол председательствующей в настоящее время в Совете Европейского Союза Эстонии в Восточном партнерстве Европейского Союза Яан Рейнхольд передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия премьер-министра Эстонской Республики Юри Ратаса. От имени руководства Европейского Союза и всех участвующих в приеме послов он отметил, что представляемая им структура уделяет особое внимание связям с Азербайджаном, и сотрудничество Азербайджан - Европейский Союз развивается очень позитивно. Яан Рейнхольд сказал, что в связи с новым соглашением достигнуты значительные подвижки, и Европейский Союз будет продолжать прилагать усилия в этом направлении. Коснувшись предстоящего в ближайшее время Саммита Восточного партнерства в Брюсселе, посол отметил, что Европейский Союз полностью привержен Восточному партнерству и связанным с ним проектам, высоко оценивает это сотрудничество. Дипломат еще раз подчеркнул, что связи Европейского Союза с Азербайджаном развиваются позитивно и динамично.

Коснувшись последнего визита Президента Азербайджана в Брюссель, Яан Рейнхольд отметил, что представляемая им организация придает большое значение этому визиту, неслучайно, что на следующий день визита были начаты переговоры по новому соглашению. Он также сказал, что сотрудничество Европейский Союз-Азербайджан опирается на прочные основы с точки зрения полной реализации существующего потенциала. Посол отметил, что достигнутое Азербайджаном развитие в области демократических реформ важно, и опыт, приобретенный Азербайджаном в области религиозной свободы, толерантности, межкультурного диалога, представляет большую ценность. Яан Рейнхольд сказал, что особенно большое значение имеет стратегическое сотрудничество в области энергетики.

Глава государства выразил признательность за высказанные мысли, касающиеся связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Коснувшись своего визита в Брюссель в феврале этого года, Президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит сыграл большую роль в развитии связей в рамках Восточного партнерства и, в целом, с Европейской комиссией. Глава государства подчеркнул значение инициативы Восточного партнерства с точки зрения расширения связей Азербайджана с Европейским Союзом. Президент Ильхам Алиев расценил подписание Азербайджаном документов о стратегическом партнерстве более чем с десятью странами-членами организации как хороший показатель. Коснувшись соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом, глава государства заметил, что и в этой сфере работа продвигается в очень позитивном направлении. Президент Ильхам Алиев отметил, что наши политические связи успешно развиваются, наше сотрудничество многовекторное и охватывает широкие сферы, в том числе демократическое развитие, мультикультурализм, экономику и другие области. Подчеркнув, что Европа является основным торговым партнером Азербайджана, глава государства сказал, что связи развиваются также в области инвестиций, энергетической безопасности, транспорта, социальной защиты.

Президент Ильхам Алиев расценил визит делегации в столь широком составе как проявление нашего успешного сотрудничества и выразил надежду на то, что этот визит создаст хорошую возможность для того, чтобы члены делегации стали свидетелями идущих в Азербайджане процессов развития и получили больше информации о нашей стране.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Эстонской Республики Юри Ратаса, просил передать и его приветствия премьер-министру Эстонии.

***12:05

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ 7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе послов по особым поручениям Восточного партнерства Европейского Союза.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.