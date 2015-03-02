Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Ильхам Алиев принял посланника премьер-министра Великобритании по вопросам торговли с Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном Чарльза Гендри.

Как сообщает Report, Чарльз Гендри отметил, что основная цель его визита в Азербайджан заключается в подписании Меморандума взаимопонимания "Об экономическом и торговом сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии" по инициативе президента Ильхама Алиева.



Глава государства подчеркнул значение развития сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией не только в энергетическом секторе, но и в экономической, торговой, инвестиционной и других сферах.

Президент Ильхам Алиев заявил, что наша страна заинтересована в деятельности в Азербайджане еще большего числа британских компаний. Глава государства высоко оценил вклад Чарльза Гендри в дело расширения наших связей в этом направлении.