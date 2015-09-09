​Президент Ильхам Алиев принял посла Швейцарии в Азербайджане

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Швейцарской Конфедерации в Азербайджане Паскаля Абишера в связи с завершением его дипломатической деятельности, сообщает Report.

Сказав, что между Азербайджанской Республикой и Швейцарской Конфедерацией существуют дружественные отношения, глава государства отметил важность взаимных визитов и встреч высокого уровня с точки зрения укрепления связей. Он подчеркнул, что в ходе этих визитов и встреч проводятся плодотворные переговоры. Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение расширением сотрудничества между двумя странами в различных сферах, в том числе в области экономики, бизнеса, взаимного инвестирования и др.

Коснувшись успешного развития связей между нашими странами в различных областях, посол Паскаль Абишер отметил, что реализуемые совместные проекты в экономической сфере вносят вклад в расширение сотрудничества.