Президент Ильхам Алиев принял посла Беларуси в Азербайджане в связи с завершением дипломатической деятельности

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в нашей стране Николая Пацкевича в связи с завершением его дипломатической деятельности.

Как сообщает Report, посол Николай Пацкевич поздравил главу государства с высоким уровнем организации в Азербайджане первых Европейских игр и большими успехами наших спортсменов. Особо подчеркнув действия азербайджанского народа как единой команды в деле подготовки и проведения первых Европейских игр, он отметил, что Азербайджан, организовав проведение данного мероприятия на таком уровне, еще раз показал себя всему миру в качестве современной, независимой и развитой страны.

Выразив признательность за добрые слова, высказанные в связи с первыми Европейскими играми, глава государства сказал, что в организации и проведении этих игр наш народ действительно продемонстрировал единство и оценил участие в церемониях встречи факела свыше двух миллионов людей в качестве хорошего показателя. Президент Ильхам Алиев оценил проведение в нашей стране первых Европейских игр как одно из грандиозных событий с точки зрения масштаба и высокого уровня национального духа в период независимости.

Посол Николай Пацкевич, затронув белорусско-азербайджанские отношения, выразил признательность главе государства за поддержку в деле развития и укрепления этих отношений. Он сказал, что задачи, выдвинутые президентами Азербайджана и Беларуси по дальнейшему укреплению двусторонних отношений, успешно выполняются. Подчеркнув успешное развитие наших связей в различных сферах, посол сообщил о тесном сотрудничестве наших стран и на международном уровне, подчеркнул, что имеющиеся взаимное уважение и искренние отношения между Беларусью и Азербайджаном служат делу дальнейшего укрепления связей между нашими народами.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил вклад, внесенный в работу по развитию двусторонних отношений в период дипломатической деятельности Николая Пацкевича. Президент Азербайджана выразил удовлетворение успешным осуществлением задач, обозначенных главами государств по дальнейшему расширению наших связей. Глава государства подчеркнул, что белорусско-азербайджанские связи развиваются на основе дружеских отношений. Выразив уверенность в успешном развитии двусторонних отношений в будущем, президент Ильхам Алиев пожелал Николаю Пацкевичу успехов в его дальнейшей деятельности.