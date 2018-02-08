Президент Ильхам Алиев принял первого вице-президента компании "Thales International" - ДОПОЛНЕНО

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ 8 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял первого вице-президента французской компании Thales International Рафаэля Эскинази.

Как сообщает Report, первый вице-президент компании Thales International Рафаэль Эскинази подчеркнул, что представляемая им организация долгие годы плодотворно сотрудничает с АЗАЛ, и отметил, что они намерены постоянно осуществлять это сотрудничество с Азербайджаном и в будущем. Рафаэль Эскинази с удовлетворением подчеркнул, что сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония открытия центра эффективности использования воздушного пространства, стратегии и развития Азербайджана, который является первым пилотным проектом компании Thales International в мире.

Выразив удовлетворение сотрудничеством компании Thales International с Азербайджаном, глава государства отметил значение проектов, реализованных компанией в нашей стране по сегодняшний день, и высказал надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о создании АЗАЛ и компанией Thales International в Азербайджане совместного предприятия по производству продукции этой компании.