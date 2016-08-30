Президент Ильхам Алиев принял парламентского вице-министра министерства иностранных дел Японии

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял парламентского вице-министра министерства иностранных дел Японии Мотоме Такисаву.

Как сообщает Report, глава государства выразил надежду на то, что визит Мотоме Такисавы в нашу страну создаст хорошую возможность для близкого ознакомления с Азербайджаном, послужит дальнейшему укреплению дружеских связей между двумя государствами. Сказав, что наши страны успешно сотрудничают более двадцати лет, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти связи охватывают многие сферы. Отметив, что между нашими странами существуют прочные политические связи, глава государства сказал, что в различных проектах в нашей стране участвует большое количество японских компаний, имеются хорошие перспективы связей между бизнес-структурами. «Наши связи многогранны», - сказал Президент Ильхам Алиев, выразив уверенность в том, что сотрудничество будет развиваться и укрепляться и впредь. Он подчеркнул значение этого визита с точки зрения определения путей дальнейшего развития связей.

В ходе беседы было отмечено наличие благоприятных возможностей для повышения экономических связей между нашими странами на новый уровень, состоялся подробный обмен мнениями о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, в области высоких технологий, сельского хозяйства, фармацевтики, образования и др., подчеркнуты хорошие перспективы в этих отраслях.

Отметив, что они осведомлены о том, что Президент Ильхам Алиев является государственным деятелем, всем сердцем любящим спорт, Мотоме Такисава сказал, что с интересом наблюдает за успехами Азербайджана в области спорта. Подчеркнув, что в Баку были успешно проведены первые Европейские игры, он передал Президенту Азербайджанской Республики приглашение японской стороны на Токийскую Олимпиаду 2020 года. Гость с удовлетворением отметил успешные результаты спортсменов Азербайджана и Японии на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Глава государства передал поздравления в связи с проведением в Токио летних Олимпийских игр 2020 года и выразил уверенность в том, что это мероприятие также будет организовано на высоком уровне.