​Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора ООН в нашей стране Гулама Исакзаи.

Как сообщает Report, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи вручил президенту Ильхаму Алиеву верительное письмо.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан наладил тесные связи со многими структурами ООН, наша страна активно сотрудничает с этой организацией. Сообщив о том, что в Баку прошел ряд важных мероприятий ООН, глава государства выразил надежду на то, что участие Азербайджана в институтах Организации Объединенных Наций будет успешно продолжаться.

Отметив, что в течение последних двадцати лет между представляемой им структурой и Азербайджаном осуществляется плодотворное сотрудничество, Гулам Исакзаи сказал, что ООН намерена усилить партнерские связи с правительством Азербайджана. Он отметил, что происходящие в нашей стране процессы развития произвели на него глубокое впечатление, подчеркнул значение успехов, достигнутых в области сокращения бедности, реконструкции инфраструктуры. Констатировав, что за время, прошедшее после его предыдущего визита, в нашей стране произошли существенные перемены, Гулам Исакзаи подчеркнул, что это развитие было достигнуто под руководством великого лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева. Отметив заинтересованность организации в продолжении сотрудничества с нашей страной, Гулам Исакзаи выразил надежду на то, что ООН сможет оказать поддержку в реализации целей устойчивого развития Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что между нашей страной и ООН существует очень активное сотрудничество. Подчеркнув, что сокращение бедности является одним из самых крупных наших достижений, глава государства сообщил, что в масштабах всей страны ведется работа, направленная на полное устранение бедности, предлагаются новые механизмы занятости, осуществляются социальные программы. Он сказал, что принятые меры внесут большой вклад в ликвидацию бедности. Глава государства подчеркнул важность совместной деятельности организации с соответствующими структурами нашей страны, поддержки выдвинутых Азербайджаном инициатив в этом направлении для скорейшего достижения поставленных целей. Президент Ильхам Алиев сказал, что избрание Азербайджана непостоянным членом Совета Безопасности ООН явилось хорошей практикой для нашей страны. Коснувшись значения предстоящего в скором времени в Баку VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, глава государства отметил важность мероприятия с точки зрения популяризации Азербайджана в мире, а также возможности нашей страны поделиться опытом в области развития.

Президент Ильхам Алиев пожелал Гуламу Исакзаи успехов в деятельности.