Президент Ильхам Алиев принял новоизбранного главу Латвии

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с новоизбранным президентом Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Раймондса Вейониса с избранием президентом Латвийской Республики, пожелал ему успехов на высшем государственном посту. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Латвией будут успешно развиваться и впредь.

Президент Раймондс Вейонис отметил высокий уровень латвийско-азербайджанского сотрудничества, подчеркнул, что для расширения связей между предпринимателями, различными министерствами и структурами наших стран есть хорошие возможности.