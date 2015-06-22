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    Президент Ильхам Алиев принял новоизбранного главу Латвии

    Глава государства поздравил Раймондса Вейониса с избранием на высший государственный пост

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с новоизбранным президентом Латвийской Республики Раймондсом Вейонисом.

    Как сообщает Report, глава государства поздравил Раймондса Вейониса с избранием президентом Латвийской Республики, пожелал ему успехов на высшем государственном посту. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Латвией будут успешно развиваться и впредь.

    Президент Раймондс Вейонис отметил высокий уровень латвийско-азербайджанского сотрудничества, подчеркнул, что для расширения связей между предпринимателями, различными министерствами и структурами наших стран есть хорошие возможности.

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