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    Президент Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в Баку руководителей таможенных служб государств-членов СНГ

    Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана© President.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководителей таможенных служб России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и председателя Исполнительного комитета СНГ, находящихся с визитом в нашей стране для участия в предстоящем в Баку 65-м заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников Содружества Независимых Государств.

    Как сообщает Report, об этом информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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