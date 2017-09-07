Президент Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил России - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ 7 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым.

Как сообщает Report, подчеркнув, что азербайджанская сторона с удовольствием создала условия для проведения в Баку очередной встречи между начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерием Герасимовым и его западными коллегами, глава государства отметил, что данные переговоры служат предотвращению рисков, укреплению взаимного доверия. Мы заинтересованы в ослаблении общей напряженности в глобальном масштабе и испытываем чувство удовлетворением оттого, что эти важные переговоры уже во второй раз проводятся в Баку. Президент Ильхам Алиев отметил, что данные переговоры являются примером доверия к Азербайджану, в то же время это - хороший показатель двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией. Глава государства подчеркнул, что между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией осуществляется успешное сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех других областях. Коснувшись состоявшихся недавно Армейских международных игр, глава государства отметил, что Азербайджан также стал местом проведения данных соревнований. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что наша страна недавно присоединилась к этим мероприятиям, она уже превратилась в активного участника.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами и отметил, что визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова создает хорошую возможность для обсуждения вопросов повестки дня и перспектив нашего сотрудничества.

Валерий Герасимов сказал, что Российская Федерация и Азербайджанская Республика успешно сотрудничают во всех областях, в том числе в военной и военно-технической сфере. Он подчеркнул, что между нашими странами существуют традиционные дружественные отношения, и Азербайджан является стратегическим партнером России.

Коснувшись Армейских международных игр, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с удовлетворением отметил, что если в прошлом году азербайджанская команда принимала участие в двух играх, то в нынешнем она участвовала уже в пяти соревнованиях и являлась организатором одного из мероприятий.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.