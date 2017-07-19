Чавушоглу: Успехи, достигнутые Азербайджаном во всех сферах, с большой радостью встречаются турецким народом - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев отметив важность проходящей сегодня в Баку встречи министров иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции, выразил уверенность в том, что на этом мероприятии будут обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством, приняты соответствующие решения для дальнейшего развития трехстороннего развития. Президент Ильхам Алиев сказал, что 22-е Стамбульское собрание Всемирного нефтяного конгресса сыграло важную роль в повышении авторитета этой организации, с удовлетворением вспомнил встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках мероприятия. Глава государства отметил, что визит министра иностранных дел Турции в нашу страну вновь создает хорошую возможность для обсуждения вопросов относительно двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-турецкие связи с каждым днем еще больше укрепляются, имеются хорошие результаты по всем направлениям.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в первую очередь, передал главе нашего государства приветствия и самые добрые пожелания Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр отметил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган испытал чувство глубокого удовлетворения в связи с участием Президента Ильхама Алиева в 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле. Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что мероприятия, проведенные в Азербайджане в связи с событиями относительно попытки государственного переворота 15 июля в Турции, были встречены в его стране с чувством глубокого одобрения. Министр иностранных дел Турции выразил соболезнование Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц на линии соприкосновения войск в результате провокации, совершенной недавно вооруженными силами Армении. Мевлют Чавушоглу отметил, что успехи, достигнутые Азербайджаном во всех сферах под руководством Президента Ильхама Алиева, с большой радостью встречаются турецким народом. Коснувшись предстоящей сегодня встречи между министрами иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции, Мевлют Чавушоглу отметил значение этого мероприятия с точки зрения дальнейшего развития регионального сотрудничества и наших двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, просил также передать его приветствия Президенту Турции.

*** 10:24

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ 19 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турецкой Республики Мовлуда Чавушоглу.

Как сообщает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.