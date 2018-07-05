Президент Ильхам Алиев принял министра внешней торговли и развития Финляндии - ДОПОЛНЕНО

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства сказал, что визит министра внешней торговли и развития Финляндии Анне-Мари Виролайнен в Азербайджан является хорошей возможностью для обсуждения вопросов, связанных с сотрудничеством между нашими странами в экономической сфере, в том числе увеличением торгового оборота, и подчеркнул, что для этого имеется большой потенциал. Отметив также важность сотрудничества в области транспортного коридора, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в настоящее время Азербайджан активно вкладывает инвестиции в налаживание транспортного сообщения между партнерскими и соседними странами, и наша страна становится важным транспортным коридором Восток-Запад и Север-Юг. Уже началась успешная реализация транспортного проекта Север-Юг. Азербайджан вкладывает крупные инвестиции в эту сферу. Глава государства также подчеркнул важность повышения активности в сфере бизнеса с точки зрения расширения экономического сотрудничества. Коснувшись работы в Азербайджане нескольких финских компаний, Президент Ильхам Алиев сказал, что число этих компаний можно увеличить. Он подчеркнул, что экономическое развитие Азербайджана, перспективные планы, мощная экономическая инфраструктура создают финским, так же, как и другим иностранным компаниям, хорошие возможности для активной работы в различных отраслях нашей экономики.

Министр внешней торговли и развития Анне-Мари Виролайнен передала главе государства приветствия Президента Финляндии Саули Ниинисте. Гостья отметила, что в ее стране с удовлетворением вспоминают встречу Президента Азербайджана и Президента Финляндии в Давосе. Подчеркнув, что программа ее визита в нашу страну очень содержательна, министр внешней торговли и развития Финляндии выразила надежду на проведение в ходе визита плодотворных встреч. Она сказала, что красота Баку произвела большое впечатление на членов делегации, и подчеркнула, что историко- архитектурные памятники в нашей столице прекрасно гармонируют с современными зданиями. Анне-Мари Виролайнен отметила, что у наших стран общая история, и для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Финляндией есть хорошие возможности.

На встрече состоялся обмен мнениями об участии финских компаний в реализуемых нашими странами проектах, связанных с энергетикой, транзитом, профессиональным образованием, инфраструктурой, наращивании торговых связей между бизнесменами, перспективах сотрудничества в области инвестирования, экологии и других сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Финляндии Саули Ниинисте и просил передать его приветствия Президенту Финляндии.