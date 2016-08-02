Президент Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Ирана

2 августа, 2016 19:52

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ 2 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной областях Махмудом Ваези. Как сообщает Report, на встрече обсудили перспективы развития отношений между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.