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    Президент Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Ирана

    На встрече обсудили перспективы развития отношений между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес
    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ 2 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром связи и информационных технологий Исламской Республики Иран, сопредседателем Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной областях Махмудом Ваези.
    Как сообщает Report, на встрече обсудили перспективы развития отношений между двумя странами и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 
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