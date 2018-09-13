Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ 13 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Государства Израиль Авигдором Либерманом.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей в экономической, военной, культурной, туристической сферах между Азербайджаном и Израилем, выражена уверенность в том, что визит Авигдора Либермана в нашу страну внесет вклад в дело сотрудничества.

В ходе беседы было отмечено, что в Азербайджане созданы все условия для проживания в условиях мира и спокойствия, наряду с другими общинами, и представителей еврейской общины, подчеркнута их активная роль в общественной жизни нашей страны.