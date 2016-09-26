Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Беларуси Андреем Равковым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Беларуси Андреем Равковым.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
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