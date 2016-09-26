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    Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси

    Информацию распространила пресс-служба президента

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Беларуси Андреем Равковым. 

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.

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