Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Беларуси

26 сентября, 2016 18:02

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 26 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром обороны Беларуси Андреем Равковым. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.