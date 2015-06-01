Президент Ильхам Алиев принял министра нефти Ирака

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 1 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром нефти Ирака Адилем Абдуль-Махди.

Как отмечает Report, глава государства подчеркнул, что двусторонние связи между нашими странами успешно развиваются. Президент Ильхам Алиев отметил значение взаимных визитов различного уровня в расширении сотрудничества. Глава государства подчеркнул необходимость определения перспектив сотрудничества в энергетическом секторе.

Отметив, что его страну и Азербайджан связывают дружественные отношения, министр нефти Ирака Адиль Абдуль-Махди сказал, что имеются хорошие возможности для развития сотрудничества в различных направлениях, в том числе в нефтегазовой и других сферах.

На встрече было подчеркнуто значение меморандума, подписанного между министерством энергетики Азербайджанской Республики и министерством нефти Ирака, с точки зрения развития сотрудничества в энергетическом секторе.