Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Уругвая

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Уругвая

1 мая, 2019 11:45

https://report.az/storage/news/748285456c44050751b6a67f31d78eca/d5c06974-6be1-4a1d-aeec-bb9e08db1b05_292.jpg 1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Родольфо Нин Новоа. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.