Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Уругвая

1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Родольфо Нин Новоа.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
1 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Родольфо Нин Новоа.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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