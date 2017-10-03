Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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