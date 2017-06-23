Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Коста-Рика

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ 23 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Коста-Рика Мануэля Гонсалеса Санса.

Как сообщает Report, министр иностранных дел Мануэль Гонсалес Санс передал главе государства приветствия президента Республики Коста-Рика Луиса Гильермо Солиса.

Подчеркнув, что проводимые в Баку соревнования Формула-1 являются знаменательным спортивным мероприятием, Мануэль Гонсалес Санс отметил, что эти соревнования создают хорошие условия для притока большого числа туристов в Азербайджан. Сообщив, что в последний раз находился в нашей стране год назад, гость сказал, что процессы развития произошедшие за минувший период в Баку, произвели на него глубокое впечатление.

Подчеркнув значение соревнований Формула-1, глава государства отметил, что участие в этом мероприятии большого числа туристов из различных стран позволяет им своими глазами увидеть идущие в Баку процессы развития и служит развитию туризма в нашей стране.

На встрече были отмечены хорошие возможности для развития двусторонних связей между нашими странами, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с сотрудничеством в области экономики, торговли, инвестирования, реализации совместных проектов, туризма и других сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Республики Коста-Рика Луиса Гильермо Солиса и просил передать его приветствия президенту Республики Коста-Рика.