Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Польши

18 октября, 2017 11:11

© President.az Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.