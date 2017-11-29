Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и вероисповедания Республики Коста-Рика Мануэля Гонсалеса Санса.

Как сообщает Report, министр иностранных дел и вероисповедания Коста-Рики Мануэль Гонсалес Санс отметил, что двусторонние отношения между нашими странами построены на взаимном доверии.

Коснувшись открытия посольства Коста-Рики в Азербайджане, Мануэль Гонсалес Санс заявил, что это стратегическое решение его страны. Он подчеркнул, что Коста-Рика воспринимает Азербайджан как основного партнера в регионе, и посредством Азербайджана намерена осуществлять региональное сотрудничество.

Выразив признательность за теплые слова, президент Ильхам Алиев отметил, что между нашими странами существуют искренние дружественные отношения. Глава государства подчеркнул важность открытия Коста-Рикой посольства в Азербайджане, и выразил надежду на то, что деятельность посольства внесет вклад как в дело расширения двусторонних отношений, так и в развитие региональных связей.

В ходе встречи было подчеркнуто, что имеется достаточно возможностей для сотрудничества между двумя странами в области взаимного инвестирования, торговли и сельского хозяйства, состоялся обмен мнениями о расширении наших связей в этом направлении.