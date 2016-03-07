Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 7 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе.

Как сообщает Report, Михаил Джанелидзе передал главе государства приветствия президента Грузии Георгия Маргвелашвили и премьер-министра Георгия Квирикашвили. Выразив удовлетворение своим первым официальным визитом в Азербайджан, Михаил Джанелидзе отметил активное продолжение совместной работы, проводимой соответствующими структурами двух стран, и всех реализуемых проектов.

Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что связи министров иностранных дел наших стран носят регулярный характер, констатировал значение сотрудничества между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии. Отметив успешное решение ряда вопросов между Азербайджаном и Грузией и еще большее сближение наших стран, глава государства напомнил о своем прошлогоднем успешном официальном визите в Грузию. Подчеркнув активное продолжение нашего сотрудничества, президент Ильхам Алиев сказал, что для дальнейшего развития связей в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, а также в многостороннем формате есть хорошие возможности.

Глава государства выразил надежду, что визит министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе в Азербайджан создаст хорошую возможность для рассмотрения программы совместных мероприятий между нашими странами на текущий год.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Грузии Георгия Маргвелашвили и премьер-министра Георгия Квирикашвили и просил передать его приветствия главе государства и премьер-министру Грузии.