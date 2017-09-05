Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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