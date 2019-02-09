Президент Ильхам Алиев принял министра экономического развития России

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического развития Российской Федерации, сопредседателем азербайджано-российской межправительственной комиссии Максимом Орешкиным.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вспомнил встречу, проведенную недавно в Давосе с Максимом Орешкиным, и выразил уверенность в том, что его нынешний визит в нашу страну внесет вклад в дальнейшее расширение наших связей.

Президент Ильхам Алиев отметил: Уверен, что в ходе визита будут проведены плодотворные обсуждения, связанные с торговым оборотом между нашими странами, дальнейшим расширением экономического сотрудничества в области транспорта, создания совместных предприятий и других сферах. Подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией во всех областях, глава государства констатировал, что уже проводится конкретная работа в связи с выполнением договоренностей, достигнутых между президентами двух стран, а также документов, подписанных в ходе его официального визита в Россию в сентябре минувшего года, сказал, что это служит показателем высокого уровня нашего сотрудничества. Отметив, что в нынешнем году будет сдан в эксплуатацию мост через реку Самур, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это создаст хорошие возможности для передвижения граждан обеих стран и послужит дальнейшему расширению сотрудничества. Глава государства отметил значение предстоящей сегодня в Гаджигабуле закладки фундамента завода по производству автомобилей «ГАЗ». Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в ходе визита делегации во главе с Максимом Орешкиным в нашу страну будут проведены плодотворные обсуждения перспектив отношений в рамках дорожной карты, связанной с сотрудничеством в экономической сфере.

Министр экономического развития Российской Федерации, сопредседатель азербайджано-российской межправительственной комиссии Максим Орешкин отметил, что в ходе каждого визита в нашу страну делегация знакомится с отдельными регионами и городами, многочисленными живописными местами Азербайджана. Подчеркнув осуществление активного сотрудничества с Азербайджаном в рамках дорожной карты, утвержденной в ходе официального визита Президента Азербайджана в Россию, Максим Орешкин констатировал позитивную динамику в торговом обороте, инвестициях и реализации совместных проектов. Российский министр сообщил, что делегация побывала на азербайджано-российской границе и ознакомилась с ходом работ по строительству моста через реку Самур. Он отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области транспорта. Гость подчеркнул, что проводимые в настоящее время работы по усовершенствованию 3 пропускных пунктов вдоль границы свидетельствуют о применении комплексного подхода к развитию взаимного транспортного сообщения между Азербайджаном и Россией.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области инфраструктуры, инвестиций, транспорта и других сферах, была отмечена плодотворная деятельность совместной межправительственной комиссии.