Президент Ильхам Алиев принял командующего Военно-морскими силами Пакистана

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял командующего Военно-морскими силами Исламской Республики Пакистан Мохаммада Закауллаха.

Как сообщает Report, подчеркнув, что высокий уровень политических отношений между Азербайджаном и Пакистаном вызывает удовлетворение, президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны являются близкими партнерами и союзническими государствами, а наши народы относятся друг к другу по-братски. Глава государства с удовлетворением вспомнил визит президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна в Азербайджан и проведенные в ходе визита конструктивные обсуждения. Отметив значение расширения связей между нашими странами во всех областях, в том числе в военной сфере, президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сотрудничество в этом направлении послужит дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Глава государства выразил уверенность в том, что визит командующего Военно-морскими силами Пакистана Мохаммада Закауллаха в нашу страну внесет вклад в дальнейшее расширение связей в этой области.

Командующий Военно-морскими силами Мохаммад Закауллах передал главе государства приветствия и самые добрые пожелания президента Пакистана Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа. Пакистанский гость сказал, что красота нашей страны, в особенности, Баку, произвела на него глубокое впечатление. Особо подчеркнув, что двусторонние связи между Азербайджаном и Пакистаном обладают историческими, религиозными и культурными корнями, Мохаммад Закауллах сказал, что отношения между нашими народами находятся на высоком уровне, отметил важность дальнейшего расширения связей между двумя странами.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Мамнуна Хусейна и премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа и просил передать его приветствия президенту и премьер-министру Пакистана.