Президент Азербайджана принял командующего Пограничными войсками министерства обороны Египта

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял командующего Пограничными войсками министерства обороны Арабской Республики Египет Ахмеда Ибрагима Мухаммеда Ибрагими.

Как сообщает Report, Ахмед Ибрагим Мухаммед Ибрагими передал главе нашего государства приветствия президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси. Он подчеркнул, что Азербайджан является дружественной страной для Египта, отметил, что Египет заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества между нашими странами.

Коснувшись сотрудничества пограничных служб двух стран, Ахмед Ибрагим Мухаммед Ибрагими сказал, что визит начальника Государственной пограничной службы Азербайджана в Египет и его визит в Азербайджан внесут вклад в развитие связей между пограничными службами наших стран. Отметив, что соответствующие структуры наших стран успешно взаимодействуют, гость сказал, что данное сотрудничество охватывает сферу безопасности, военно-техническую и другие области. Подчеркнув, что Азербайджан имеет хороший опыт в военно-технической области и проведении учений, Ахмед Ибрагим Мухаммед Ибрагими отметил также важность обмена опытом между пограничными службами. Он выразил пожелания стабильности, благополучия нашей стране, ее развития во всех сферах.

Глава государства сообщил, что двусторонние связи между Азербайджаном и Египтом успешно развиваются. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан придает большое значение дальнейшему развитию дружеских связей между нашими странами. Коснувшись успешного сотрудничества между пограничными службами двух стран, глава государства подчеркнул значение развития связей наших стран в военной сфере, в области пограничной службы, безопасности. Президент Азербайджана сказал, что взаимные визиты высокого уровня внесут вклад в дело расширения этих связей.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси и просил передать его приветствия главе государства Египта.