Президент Ильхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольма Хонлайна.

Как сообщает Report, заместитель исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольм Хонлайн с удовлетворением вспомнил встречу с великим лидером Гейдаром Алиевым и проведенную с общенациональным лидером интересную беседу. Он отметил, что Американская еврейская община планирует инвестировать строительство еврейской школы в Азербайджане.

Малкольм Хонлайн выразил удовлетворение азербайджано-американскими связями, в том числе успешным сотрудничеством между американскими евреями и нашей страной, и подчеркнул важность дальнейшего укрепления данного сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев вспомнил встречу с заместителем исполнительного председателя Конференции президентов Американских еврейских организаций Малкольмом Хонлайном во время его предыдущего визита в нашу страну во главе представительной делегации. Глава государства отметил, что еврейская община Азербайджана вместе с представителями других народов живет в нашей стране в условиях мира и спокойствия.

Объявление нынешнего года в Азербайджане "Годом исламской солидарности", успешное проведение в настоящее время в Баку Игр исламской солидарности и организованный на высоком уровне IV Всемирный форум по межкультурному диалогу были расценены в ходе беседы как вклад нашей страны в усиление межкультурного диалога, говорилось о значении обеспечения атмосферы мультикультурализма в Азербайджане, было отмечено, что принимаемые в этом направлении меры отслеживаются с большим интересом.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в различных областях.