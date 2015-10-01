​Президент Ильхам Алиев принял губернатора Санкт-Петербурга

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ 1 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором города Санкт-Петербург Российской Федерации Георгием Полтавченко.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев, констатировав, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, подчеркнул, что визит делегации во главе с губернатором Георгием Полтавченко в нашу страну открывает хорошую возможность для укрепления дальнейшего сотрудничества с Санкт-Петербургом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в рамках азербайджано-российских отношений в целом. Отметив значение взаимных визитов и встреч глав государств, министров и на других уровнях, президент Ильхам Алиев констатировал необходимость укрепления регионального сотрудничества на фоне таких позитивных связей. Коснувшись проведенного на днях в Екатеринбурге российско-азербайджанского межрегионального форума, глава государства подчеркнул, что это мероприятие стало уже традицией, что наряду с сотрудничеством регионов, оно является значимым и с точки зрения реализации экономических проектов. Глава государства выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Санкт-Петербургом.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко с удовлетворением подчеркнул, что Баку, где он родился и который родной для него город, последние годы динамично развивается. Отметив, что проведенные в Баку первые Европейские игры вызвали большой интерес в его стране, губернатор сказал, что подготовка к этому мероприятию на высоком уровне стала возможной под личным руководством президента Ильхама Алиева. Коснувшись вопроса сотрудничества с Санкт-Петербургом, Георгий Полтавченко констатировал, что это сотрудничество традиционно всегда основывалось на теплых отношениях. Отметив, что предыдущий губернатор Валентина Матвиенко придавала этому сотрудничеству большое значение, Георгий Полтавченко сказал, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления наших связей. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном не только в экономической, торговой и других областях, но и в судостроительстве.