Президент Ильхам Алиев принял губернатора провинции Восточный Азербайджан Ирана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ 20 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором провинции Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран Исмаилом Джаббарзаде.

Как сообщает Report, подчеркнув большое значение визита в нашу страну делегации во главе с губернатором провинции Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран Исмаилом Джаббарзаде с точки зрения развития двусторонних азербайджано-иранских отношений, глава государства отметил, что визит создаст хорошую возможность и для более близкого знакомства гостей с нашей страной. Отметив успешное развитие связей, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность взаимодействия наших стран во всех сферах на основе принципов дружбы и братства. Сказав, что после официального визита президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани в нашу страну, а его визита – в Исламскую Республику Иран двусторонние связи вступили в новый этап, глава государства выразил удовлетворение развитием наших стран в политической, экономической, энергетической, транспортной, торговой сферах, в области здравоохранения и др. Коснувшись реализуемых многочисленных совместных проектов, в том числе проекта железной дороги Иран-Азербайджан, президент Ильхам Алиев высоко оценил их региональное значение. Особо отметив роль успешного сотрудничества наших стран с точки зрения укрепления стабильности в регионе, глава государства отметил, что все это свидетельствует о поддержке народами политики наших государств.

Исмаил Джаббарзаде передал главе нашего государства приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани. С большим почтением вспомнив о встрече с общенациональным лидером нашего народа Гейдаром Алиевым, Исмаил Джаббарзаде подчеркнул, что еще в те годы были налажены прекрасные связи с Нахчываном, с удовлетворением отметил, что основа сегодняшнего развития Азербайджана была заложена великим лидером именно в то время.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани и попросил передать приветствия президенту Ирана.