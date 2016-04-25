Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по толерантности ОАЭ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ 25 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра по толерантности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейху Любну Аль Касими.

Как сообщает Report, подчеркнув, что связи между нашими странами успешно развиваются, глава государства с удовлетворением вспомнил свой успешный официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты и проведенные встречи.

Отметив, что между двумя странами существуют отношения дружбы и партнерства, президент Ильхам Алиев сказал, что если прежде больше азербайджанские туристы посещали Объединенные Арабские Эмираты, то в последнее время растет число туристов из Объединенных Арабских Эмиратов, посещающих Азербайджан.

Шейха Любна Аль Касими с удовлетворением отметила, что в результате осуществляемых в Азербайджане крупных инфраструктурных проектов достигнуто стремительное развитие, Баку превратился в красивый и современный город. Сообщив, что на этот раз посещает Азербайджан в качестве государственного министра по толерантности, гостья подчеркнула, что Объединенные Арабские Эмираты являются многонациональной страной, отметила роль проживающих здесь различных общин в достижении развития и экономических успехов страны.

На встрече отмечалось значение успешного сотрудничества наших стран в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием двусторонних связей в культурной, торговой, туристической и других сферах.