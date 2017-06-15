Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
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