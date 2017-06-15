 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза

    Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана© Azertag.az

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi