Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза

15 июня, 2017 11:06

© Azertag.az Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.