Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы Формула-1

13 февраля, 2018 10:03

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора группы Формула-1 Чейза Кэри. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.