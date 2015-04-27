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    Президент Ильхам Алиев принял экс-президента Латвии

    Было отмечено, что центр, носящий имя великого поэта Азербайджана Низами Гянджеви, уже стал важным международным институтом

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу и директора Александрийской библиотеки Исмаила Серагельдина.

    Как отмечает Report, на встрече было отмечено, что центр, носящий имя великого поэта Азербайджана Низами Гянджеви, уже стал важным международным институтом, и интерес к мероприятиям данной структуры, охватывающим различные сферы, с каждым годом растет, подчеркнута необходимость продолжения работы и расширения деятельности в этом направлении.

    В ходе беседы был особо отмечен вклад центра в дело укрепления дружбы и взаимопонимания между народами и странами.

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