Президент Ильхам Алиев принял докладчика по Азербайджану комитета по правовым делам и правам человека ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял докладчика по Азербайджану комитета по правовым делам и правам человека ПАСЕ Алана Дестекса.

Как сообщает Report, отметив, что связи между Азербайджаном и Советом Европы продолжаются более 15 лет, глава государства подчеркнул, что с европейскими структурами осуществляется хорошее сотрудничество, вспомнил о важных и плодотворных встречах, проведенных им на днях в Европейском Союзе.

На встрече говорилось о предпринимаемых шагах по дальнейшей модернизации и демократизации нашей страны, проводимых реформах и работе по диверсификации экономики, был проведен обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.