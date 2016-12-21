Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром экономики Турции

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил значение предстоящей в Баку встречи министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Глава государства подчеркнул важность визита в Азербайджан министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи как в плане участия в заседании Совета, так и с точки зрения проведения обсуждений, касающихся дальнейшего развития экономических связей между нашими странами.

Министр Нихат Зейбекчи передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Коснувшись дружбы и братских связей между нашими странами, министр Нихат Зейбекчи сказал, что Азербайджан был страной, которая оказала Турции самую большую поддержку во время событий 15 июля.

Подчеркнув, что Азербайджан и Турция являются самыми близкими братскими странами, глава государства расценил постоянную взаимную поддержку наших стран как естественное явление.

На встрече было подчеркнуто значение заседаний Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция с точки зрения дальнейшего укрепления наших связей, состоялся обмен мнениями по вопросам развития нашего сотрудничества в экономической сфере.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия президенту Турции.