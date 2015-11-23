Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, развития связей между Азербайджаном и США в области энергетики, диверсификации экономики, торговли, образования, сельского хозяйства, совместных проектов, борьбы с терроризмом, прав человека и демократии и других сферах.

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк.

Как сообщает Report, заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджет Бринк высоко оценила возможность встретиться с президентом Ильхамом Алиевым после проведенных президентами США и Азербайджана обсуждений, связанных с двусторонними отношениями. Сообщив, что и раньше посещала Азербайджан, Бриджет Бринк сказала, что произошедшие в нашей столице позитивные перемены произвели на нее глубокое впечатление.

Глава государства с удовлетворением отметил, что в ходе обмена мнениями о развитии наших двусторонних связей с президентом США Бараком Обамой на Анталийском форуме G20, президент США вспомнил свой визит в Азербайджан в качестве сенатора 10 лет назад. Президент Ильхам Алиев сказал, что наши страны уже долгие годы успешно сотрудничают в различных сферах, особо подчеркнул значение связей в области энергетической и региональной безопасности, экономического развития и других областях.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, развития связей между Азербайджаном и США в области энергетики, диверсификации экономики, торговли, образования, сельского хозяйства, совместных проектов, борьбы с терроризмом, прав человека и демократии и других сферах.