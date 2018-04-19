Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисем Скапаротти.

Как сообщает Report, Kертис Скапаротти поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Президент Азербайджана выразил признательность за поздравления.

В ходе беседы состоялось обсуждение успешного развития сотрудничества НАТО-Азербайджан.

Подчеркнув, что в ноябре прошлого года совершил визит в штаб-квартиру НАТО, глава государства отметил, что обмен мнениями, проведенный с генеральным секретарем НАТО в рамках визита, выступление на заседании Североатлантического совета и состоявшиеся там обсуждения показали, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО находится на высоком уровне.

В свою очередь Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти выразил удовлетворение сотрудничеством НАТО-Азербайджан, отметил, что наша страна является очень важным партнером для этой организации. Высоко оценив роль Азербайджана в миротворческих организациях в Афганистане, он подчеркнул важность использования транзитных и транспортных возможностей нашей страны для этих операций.

Kертис Скапаротти выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проведение в нашей стране встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Президент Азербайджана высказал надежду на то, что эта встреча послужит делу укрепления международной безопасности.