Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Алжира

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром юстиции Алжирской Народной Демократической Республики Тайебом Лухом.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение проведенными министром юстиции Алжира Тайебом Лухом многочисленными плодотворными встречами, оценил взаимные визиты на уровне министров, как показатель успешного развития сотрудничества в сфере юстиции. Отметив, что Азербайджан заинтересован в расширении двусторонних отношений с Алжиром, глава государства подчеркнул, что политические связи находятся на хорошем уровне, наши страны осуществляют успешное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе в ООН и Организации исламского сотрудничества. Коснувшись вклада, который вносит Азербайджан в дело исламской солидарности, президент Ильхам Алиев отметил, что в прошлом году в нашей стране был объявлен "Год исламской солидарности", в Баку были проведены IV Игры исламской солидарности. Глава государства отметил, что на следующем этапе двусторонних отношений важно уделять еще большее внимание вопросам экономического сотрудничества и росту торгового оборота. Президент Ильхам Алиев в то же время отметил, что также большое значение представляет расширение сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе контакты между людьми, взаимные визиты туристов. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем успешном расширении связей между нашими странами.

Министр юстиции Тайеб Лух передал главе государства приветствия президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, а также поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Он отметил, что президент Алжира желает главе государства новых успехов в деятельности, а азербайджанскому народу – устойчивого развития и прогресса под мудрым руководством президента Ильхама Алиева. Тайеб Лух подчеркнул, что глава государства Алжира уделяет высокое внимание развитию отношений с Азербайджаном и дал соответствующие поручения в этом направлении. Министр отметил наличие исторических связей между нашими странами и динамичное развитие этих связей.

Глава государства поблагодарил за приветствия и поздравления президента Алжира Абдельазиза Бутефлики, просил передать и его приветствия президенту Алжира.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между нашими странами.