 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана© president.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi