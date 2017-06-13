Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономики и устойчивого развития Грузии Георгием Гахария.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.